Slovenska košarkarska reprezentanca do 16 let prihodnje leto na SP

Novi Sad, 22. avgusta - Slovenska moška reprezentanca do 16 let, ki je v srbskem Novem Sadu od 16. do 21. avgusta na turnirju challenger Mednarodne košarkarske zveze, je po sobotnem porazu v predzadnji tekmi turnirja proti Srbiji ter današnji zmagi proti Češki uradno postala udeleženka svetovnega prvenstva do 17 let, ki bo prihodnje leto v Španiji.