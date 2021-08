Jakobsenu še druga etapa, Roglič ostaja v rdečem

Valencia, 21. avgusta - Nizozemec Fabio Jakobsen je zmagovalec osme etape kolesarske dirke po Španiji. Po 173,7 kilometra od Santa Pole do La Manga del Mar Menorja je v ciljnem sprintu prehitel drugouvrščenega Italijana Alberta Daineseja in tretjega Belgijca Jasperja Philipsena. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Še naprej vodi slovenski as Primož Roglič.