Podlehnik, 21. avgusta - V naselju Zakl v občini Podlehnik se je popoldne smrtno ponesrečil motorist. Po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje je nekaj po 15. uri zapeljal s ceste in trčil v drevo. Do prihoda reševalcev s Ptuja so ga oživljali gasilci, a je podlegel poškodbam.