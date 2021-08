Pomurke brez napredovanja v 2. krog lige prvakinj

Gornja Radgona, 21. avgusta - Igralke None Pomurja Beltincev so s porazom končale kvalifikacijski turnir 1. kroga nogometne lige prvakinj. V finalu so Pomurke v Gornji Radgoni izgubile proti ukrajinskemu Žitlobudu iz Harkiva z 1:4 (1:2). Beltinčanke se tako niso prebile v 2. krog, katerega žreb bo v nedeljo.