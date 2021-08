Sejem Agra v znamenju pozivov k sodelovanju in povezovanju

Gornja Radgona, 21. avgusta - Odprtje sejma Agra v Gornji Radgoni je potekalo v znamenju pozivov k sodelovanju in povezovanju v agroživilski verigi, ker se bo le tako mogoče spopasti s prihajajočimi izzivi, med katerimi so tudi podnebne spremembe. Na slednje je kot slavnostni govornik opozoril predsednik Borut Pahor in dejal, da mora kmetom pri prilagajanju pomagati država.