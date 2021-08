Pred predorom Karavanke proti Avstriji in Sloveniji večkilometrski zastoji

Ljubljana/Kranj, 21. avgusta - Na gorenjski avtocesti med priključkom Lesce in predorom Karavanke proti Avstriji je kolona vozil dolga 12 kilometrov, čakalna doba je več kot štiri ure. Voznikom, ki so namenjeni v Kranjsko Goro, svetujejo izvoz Lesce. Na avstrijski strani predora je kolona dolga šest kilometrov. Z viadukta v Podmežakli je ponoči padel moški in se huje poškodoval.