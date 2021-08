V Avstraliji več sto aretacij na protestih proti omejitvenim ukrepom

Sydney, 21. avgusta - V Avstraliji so po izgredih, ki so izbruhnili na protestih proti omejitvenim ukrepom, aretirali več sto ljudi. Medtem so v državi potrdili največji porast števila okužb z novim koronavirusom od začetka epidemije. Samo v zvezni državi Novi južni Wales so potrdili 825 novih okužb, kar je rekord za celo državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.