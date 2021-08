Na Portugalskem pred novim šolskim letom akcija cepljenja mladih

Lizbona, 21. avgusta - Na Portugalskem ta konec tedna v cepilnih centrih pričakujejo približno 110.000 otrok in mladostnikov, starih od 12 do 15 let, kar je skoraj četrtina mladih v tej starostni skupini, so danes sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti. Z akcijo cepljenja mladih proti covidu-19 se želijo v tej članici EU pripraviti na novo šolsko leto.