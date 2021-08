V petek potrdili 388 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 21. avgusta - V petek so opravili 2119 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili 388 okužb, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). To je največ po 25. maju. Delež pozitivnih testov je bil 18,3-odstoten. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 275, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa 151.