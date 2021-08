Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 21. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji nastal sedem kilometrov dolg zastoj. Za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice/vzhod. Izvoz na priključku Jesenice vzhod za tranzit ni mogoč.

Poti proti Avstriji so zaradi zastoja možne čez na prehod Šentilj, čez prelaza Ljubelj in Korensko sedlo ter preko Italije.

Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji je šest kilometrov dolg zastoj. Predor občasno zapirajo zaradi varnosti.

Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje je tri kilometre dolg zastoj. Zaprt je izvoz Lancova vas v smeri Hrvaške.

Povečan promet je na primorski avtocesti od Ljubljane proti Kopru.

Opozorila: V soboto bo med 8. in 13. uro veljala omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad sedmimi tonami in pol. Na primorskih cestah že velja do 16. ure.

Do 23. avgusta bosta v Ljubljani zaprti Tržaška in Aškerčeva cesta v križišču z Bleiweisovo cesto.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Popolne zapore: uvoz Obrežje Mokrice in priključek Brežice proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet. Predvidoma do nedelje, 22. 8., bosta zaprta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si