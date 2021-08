Leipzig, 20. avgusta - Aktualni nemški podprvaki, nogometaši Leipziga, so po uvodnem razočaranju in porazu v prvem krogu nove sezone državnega prvenstva v drugem nastopu zanesljivo prišlo do treh točk. Pred več kot 23.000 navijači na domačem stadionu Red Bull so premagali Stuttgart s 4:0 (1:0).