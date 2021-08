Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 8.)

Ljubljana, 20. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da Slovenija zaradi novega epidemičnega vala ponovno odpira covidne oddelke za bolnike s covidom-19. Poročale so tudi o tem, da je generalni direktor Radiotelevizije Slovenija razrešil direktorico Televizije Slovenija. Razlog naj bi bil upad gledanosti in domnevna prekoračitev stroškov.