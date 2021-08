V Murski Soboti se začenja festival Front@

Murska Sobota, 21. avgusta - V Murski Soboti se bo z geslom Kljub vsemu - na okopih pandemije in brexita začel 16. mednarodni festival sodobnega plesa Front@. Do petka bo ponudil več kot 30 dogodkov, poleg plesnih predstav še razstave, inštalacije, predstave, ki združujejo različne dogodke in izraze, koncerte, delavnice in pogovore z umetniki.