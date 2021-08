V Mežici danes festival makaronflajša

Mežica, 21. avgusta - Ne le na Koroškem, tudi marsikje drugje je priljubljena jed, ki se pripravi iz makaronov in mesa in je znana pod imenom makaronflajš. Včasih so jo za rudarje kuhale gospodinje v Mežiški dolini in danes se bodo tudi na to spomnili na 2. festivalu makaronflajša in tife. Ta bo od 9. ure dalje potekal na platoju za Narodnim domom v Mežici.