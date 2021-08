Občina Piran na sestanku zaprosila za pomoč policije pri reševanju težav, ki jih prinaša turistična sezona

Ljubljana, 20. avgusta - Predstavniki Občine Piran, MNZ in policije so na današnjem sestanku spregovorili o varnostni situaciji v piranski občini v času letošnje in bodočih turističnih sezon. Soočajo se s hrupom iz gostinskih lokalov, beračenjem, vandalizmom, tatvinami, nasiljem in prometnimi težavami. Policija obljublja pomoč pri reševanju nastalih razmer.