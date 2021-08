Ljubljanska borza ta teden z rastjo večine blue chipov

Ljubljana, 20. avgusta - Za Ljubljansko borzo je pozitiven teden, indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP se je na tedenski ravni zvišal za 1,28 odstotka in končal pri 1204,68 točke. Podražila se je večina delnic v indeksu, od pomembnejših so se najbolj podražile delnice Save Re in Zavarovalnice Triglav, ki sta ta teden objavili poslovanje v prvem polletju.