Vreme: Ponoči in jutri bo precej jasno

Ljubljana, 20. avgusta - Zvečer in ponoči bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v mraziščih Notranjske okoli 7, ob morju 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bo ponekod občasno nekaj oblačnosti. Popoldne na severu ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo precej jasno in vroče. Do ponedeljka zjutraj bodo padavine, tudi nevihte, od severa zajele precejšnji del Slovenije. V ponedeljek bo oblačno in hladneje. Sprva bo občasno deževalo, popoldne pa bo dež slabel in do večera marsikje ponehal. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda k nam doteka še nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Precej jasno no, popoldne bo v Alpah nastala kakšna ploha ali nevihta.