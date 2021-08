Borze v New Yorku uvodoma z rastjo

New York, 20. avgusta - Borze v New Yorku so današnji trgovalni dan začele z rastjo. Med vlagatelji je nekoliko popustila zaskrbljenost zaradi širjenja različice novega koronavirusa delta, sporočil ameriške centralne banke o zmanjševanju stimulativnega programa odkupovanja obveznic in novih regulatornih zahtev na Kitajskem, poročajo tuje tiskovne agencije.