V Novi Gorici s poslancema pretresali rešitve za igralniško zakonodajo

Nova Gorica, 20. avgusta - V Novi Gorici so se predstavniki občin ožje Goriške, igralniških podjetij in delavcev v igralništvu danes sestali s poslancema Danijelom Krivcem in Eleno Zavadlav Ušaj. Predstavniki lokalnih skupnosti, podjetij in delavcev so podali pripombe na zadnji predlog novele zakona o igrah na srečo, poslanca pa sta ocenila, jih bo večino mogoče upoštevati.