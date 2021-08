Po ulicah Kranja ultramaratonski 12-urni tek

Kranj, 22. avgusta - Atletski klub Ultramaraton Slovenija v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj danes pripravlja šesturno in 12-urno tekaško preizkušnjo po ulicah Kranja. Za obe preizkušnji je prijavljenih več kot 100 tekačev iz Slovenije in tujine. Pred današnjima tekmama pa je v soboto potekal tudi pogovorni večer o novem ultraškem boomu.