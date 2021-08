Koprski policisti prosijo za pomoč pri razjasnitvi sinočnje nesreče v Ankaranu

Ljubljana, 20. avgusta - Policija prosi za pomoč očividce prometne nesreče, ki se je v četrtek okoli 21. ure zgodila na Oljčni poti v Ankaranu in v kateri se je lažje poškodovala mladoletna voznica mopeda. Neznani voznik osebnega avtomobila je namreč zapeljal mimo nje in jo oplazil z vzvratnim ogledalom, mopedistka pa je padla in utrpela pretres možganov.