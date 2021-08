Vstopnice za Slovaško in Malto že na voljo

Ljubljana, 20. avgusta - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek bo v torek na Brdu pri Kranju objavil seznam nogometašev, na katere bo računal na kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo 2022 proti Slovaški in Malti doma ter proti Hrvaški v gosteh. Kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS), so vstopnice za prvi tekmi že na voljo.