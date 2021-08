Zavarovalnice po avgustovskih neurjih še zbirajo prijave škod

Ljubljana, 21. avgusta - Zavarovalnice po neurjih, ki so v tem mesecu prizadela posamezna območja v državi, še zbirajo prijave škod. Tako večinoma še ne morejo podati ocene, koliko škode so povzročile lokalne ujme, po doslej zbranih podatkih pa je največ škode nastalo na vozilih, nepremičninah in kmetijskih površinah.