Logar in Schallenberg za pomoč afganistanskim beguncem v soseščini

Ljubljana, 20. avgusta - Zunanji minister Anže Logar in njegov avstrijski kolega Alexander Schallenberg sta se danes zavzela, da se spričo dogajanja v Afganistanu ne sme ponoviti migrantska kriza iz leta 2015. Afganistanskim beguncem, ki bežijo pred talibani, je treba pomagati v afganistanski soseščini, sta dejala in napovedala, da bosta to zagovarjala tudi na ravni EU.