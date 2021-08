Pesem Boba Marleyja navdih za tretji dres Ajaxa

Amsterdam, 20. avgusta - Nogometni klub Ajax iz Amsterdama je danes predstavil tretji dres, ki so ga oblikovalci naredili po vzoru pesmi pevca Boba Marleyja Three little Birds. Črni dresi z rdečimi, rumenimi in zelenimi detajli ter tremi pticami na hrbtni strani pod ovratnikom so poklon jamajškemu pevcu in omenjeni pesmi, poročajo mediji.