Ljubljana, 20. avgusta - Rokometašice Krima Mercatorja so tik pred startom v novo sezono lige prvakinj, za katero so tudi letos dobile posebno povabilo Evropske rokometne zveze. Ekipa je dodobra okrepljena in v vodstvu ljubljanskega kolektiva obljubljajo enakovreden boj z najboljšimi v Evropi.