Policijski sindikat poziva Janšo k umiku sklepa o reorganizaciji MNZ in policije

Ljubljana, 20. avgusta - Policijski sindikat Slovenije je predsedniku vlade Janezu Janši poslal pisni protest zaradi vladnih načrtov o reorganizaciji policije in ministrstva za notranje zadeve. Kot so navedli, so ogorčeni nad takšnim "socialnim dialogom" in interesnim odločanjem o usodi 733 javnih uslužbencev. Pozvali so ga, naj vlada "sporni sklep" umakne.