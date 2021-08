V Ljubljani trden opomin na stanovanjsko krizo

Ljubljana, 22. avgusta - Na Muzejski ploščadi Metelkova v Ljubljani so ta teden postavili Spomenik stanovanjski krizi, ki naj bi služil kot opomnik na težave z dostopom do stanovanj v Sloveniji. Po navedbah Inštituta za študije stanovanj in prostora (IŠSP) je skrajni čas za dejavno in trajnostno stanovanjsko politiko.