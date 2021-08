Film Zhanga Yimouja bo odprl filmski festival v San Sebastianu

San Sebastian, 23. avgusta - Film z angleškim naslovom One Second, ki ga podpisuje kitajski režiser Zhang Yimou bo odprl letošnji filmski festival v San Sebastianu, poroča The Hollywood Reporter. Predjubilejna, 69. festivalska izdaja bo potekala med 17. in 25. septembrom, v tekmovalnem programu pa bo prikazan tudi film Darka Sinka Inventura.