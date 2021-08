Na avtocestnem omrežju marsikje gneča in zastoji

Ljubljana, 20. avgusta - Skladno z napovedmi so na več delih avtocestnega omrežja gneča in zastoji. Pred predorom Karavanke je osemkilometrska kolona. Zastoji so na štajerski avtocesti in ljubljanski obvoznici. Vozniki dlje čakajo tudi za prestop meje s Hrvaško, opozarja prometnoinformacijski center.