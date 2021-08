Slovenija v Severno Makedonijo pošilja gasilsko opremo

Ljubljana, 20. avgusta - Slovenija je danes v Severno Makedonijo poslala gasilsko opremo v skupni vrednosti 76.000 evrov. Potem ko je v minulih tednih v to državo napotila dve ekipi gasilcev, ki sta makedonskim kolegom pomagali pri gašenju obsežnih požarov, je Slovenija danes tja poslala nahrbtnike za gašenje, motorne žage in požarne metle, so sporočili z MZZ.