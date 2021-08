Spet v šolo: Opolnomočenje vzgojiteljev in učiteljev za pomoč mladim pri duševnih stiskah

piše Anja Gorenc

Ljubljana, 26. avgusta - Duševne stiske mladih so že nekaj časa v porastu, v času epidemije covida-19 pa so priplavale na površje. Ob začetkom novega šolskega leta v šolah in vrtcih skušajo opolnomočiti vzgojitelje in učitelje, kako prepoznati duševne stiske pri mladih ter kako jim pomagati. Pri tem sodelujejo tudi svetovalne službe, a kot opozarjajo, so podhranjeni.