Ekološka združenja od pristojnih zahtevajo takojšnjo ureditev vodnega vira za Anhovo

Ljubljana, 20. avgusta - Več kot leto dni po onesnaženju pitne vode z industrijskimi odplakami morajo prebivalci Anhovega, Deskel in okoliških zaselkov ob večjem deževju vodo še vedno prekuhavati. Ekološka združenja so danes ponovno pozvala k takojšnemu priklopu na vodni vir Mrzlek. Županjo Kanala Tino Gerbec so ob razkritju obremenilnih dokumentov pozvala k odstopu.