Boljši položaj žensk ključen za razvoj podeželja

Brdo pri Kranju, 20. avgusta - Boljši položaj žensk je ključen za razvoj podeželja, so se po besedah kmetijskega ministra Jožeta Podgorška strinjali sodelujoči na današnji mednarodni konferenci o položaju žensk na podeželju. A predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule je opozorila, da imajo na papirju enake pravice, ki pa so v družinah in družbi pogosto poteptane.