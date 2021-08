Krka in Sava Re spodbujata rast indeksa Ljubljanske borze

Ljubljana, 20. avgusta - Vlagateljem na Ljubljanski borzi so v začetku današnjega trgovanja najbolj zanimive delnice Petrola. Lastnika jih je zamenjalo že za dober milijon evrov, njihov tečaj pa se je znižal za 0,22 odstotka. Cenijo se tudi delnice Telekoma in Cinkarne. Do okrog 11.30 je indeks SBI TOP pridobil 0,16 odstotka, za kar so zaslužne le delnice Save Re in Krke.