Na HBO premierno serija Spikea Leeja o epicentrih New Yorka

New York, 22. avgusta - Na HBO Max bodo danes premierno prikazali prvi del dokumentarne serije NYC Epicenters 9/11-2021 and half v režiji Spikea Leeja, v kateri bo utrip mesta prikazan od terorističnega napada, 11. septembra 2001, do danes. Režiser se bo v njej dotaknil tudi gibanja Črna življenja štejejo ter pandemije, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.