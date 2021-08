Poklukar se je ob obisku covidnega oddelka v UKC Ljubljana prepričal o dobri pripravljenosti

Ljubljana, 20. avgusta - Minister za zdravje Janez Poklukar si je danes v UKC Ljubljana ogledal covidni oddelek in cepilno mesto, pregledali so aktualno stanje in aktivacijo razpoložljivih kapacitet, je ministrstvo sporočilo prek Twitterja. Ocenjujejo, da so v UKC Ljubljana dobro pripravljeni. Obenem vse tiste, ki se še niso cepili, prosijo, naj to storijo čim prej.