Za kampe letošnje poletje boljše od lanskega

Bled/Ankaran/Lucija/Bohinj, 22. avgusta - Kampi na Gorenjskem in na Obali so v letošnji poletni sezoni bolje zasedeni kot v lanski in se že približujejo zasedenosti iz predkoronskega leta 2019. Večjih težav z gosti glede spoštovanja pogoja PCT nimajo več. Po poznem začetku sezone in bližajočem se koncu uspešnega poletja pa jih skrbi, kako bo jeseni.