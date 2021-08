Kitajska uvaja nov zakon za zavarovanje zasebnosti na spletu

Peking, 20. avgusta - Na Kitajskem so danes sprejeli nov zakon o zbiranju zasebnih podatkov na spletu, s čimer naj bi preprečili vse več zlorab in spornih praks kitajskih tehnoloških podjetij. Tako državna kot zasebna internetna podjetja bodo morala zmanjšati količino zasebnih podatkov, ki jih zbirajo, in tudi pridobiti soglasje uporabnika.