Z nastopom DJ Umeka začetek festivala Pisana Loka

Škofja Loka, 20. avgusta - Z nastopom DJ Umeka na Škofjeloškem gradu se ob 22. uri začenja tradicionalni festival Pisana Loka. Organizatorji bodo do 29. avgusta med drugim pripravili zmenke z razgledom, tekstilni instalaciji Gozd in Reka, delavnici izdelave cvetlične kronice in zapestnic iz džinsa ter stand up večer. Dogajanje bo zaokrožil koncert skupine Siddharta.