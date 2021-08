Julija vnovič padec števila izdanih gradbenih dovoljenj

Ljubljana, 20. avgusta - Julija je bilo v Sloveniji izdanih šest odstotkov manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot junija, v njih pa je bilo načrtovanih deset odstotkov manj stanovanj. To je že drugi mesec zapored, ko je bilo izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe in v njih načrtovanih manj stanovanj kot v predhodnem mesecu, so sporočili statistiki.