Jurica Golemac: Želimo sezono z gledalci in čim manj odpovedmi

Ljubljana, 20. avgusta - Košarkarji Cedevite Olimpije se od 9. avgusta pripravljajo na novo sezono. Ta teden so se ekipi pridružili Edo Murić, Luka Rupnik in Žiga Dimec, v ponedeljek pa bo prišel še kapetan Jaka Blažič, ki je tako kot ostali reprezentanti dobil nekaj odmora po napornem in uspešnem reprezentančnem poletju.