Začenja se 8. mednarodni filozofski simpozij Miklavža Ocepka

Ljubljana, 21. avgusta - Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard in KUD Apokalipsa od danes do 27. avgusta organizirata 8. mednarodni filozofski simpozij Miklavža Ocepka. Tema letošnjega simpozija je V času koronakrize smo vsi "Idioti": Misliti s Kierkegaardom in Dostojevskim. Simpozij bo večinoma potekal na sedežu inštituta in v Cankarjevem domu.