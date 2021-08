Tokio, 20. avgusta - Potem ko je vodstvo motociklistične ekipe Yamaha suspendiralo svojega dirkača v razredu motoGP Mavericka Vinalesa in ni nastopil na zadnji dirki v Avstriji, so zdaj iz moštva sporočili, da so dokončno predčasno končali sodelovanje in da Španec ni več član moštva.