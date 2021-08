Paraolimpijske igre v Tokiu so se začele

Tokio, 24. avgusta - V Tokiu se danes začenja drugi del olimpijskega športnega poletja. Potem ko so se v začetku avgusta končale olimpijske igre, so se danes na olimpijskem stadionu v japonski prestolnici s slavnostnim odprtjem začele še paraolimpijske. Najboljši športniki invalidi na svetu bodo v Tokiu tekmovali do 5. septembra.