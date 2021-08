Padanje cen nafte se je umirilo

Singapur, 20. avgusta - Negativna gibanja cen nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju umirila. Vse do četrtka sta je potiskala navzdol zaskrbljenost glede pandemije covida-19 in močan dolar, v tednu dni se je severnomorska nafta pocenila za več kot štiri odstotke, ameriška pa za več kot pet odstotkov.