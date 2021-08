Talibani ubili sorodnika novinarja Deutsche Welle

Kabul, 20. avgusta - Talibanski borci v Afganistanu so ustrelili in ubili sorodnika novinarja nemškega medija Deutsche Welle (DW), sicer Afganistanca, medtem ko so ga iskali, poroča Deutsche Welle. Novinar sicer dela v Nemčiji, primer pa kaže, v kakšni nevarnosti so novinarji in njihove družine v Afganistanu, je opozoril direktor DW Peter Limbourg.