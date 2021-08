Osebna vozila morajo na mejnem prehodu Gruškovje pri vstopu in izstopu iz države ter pri vstopu v državo na mejnem prehodu Obrežje čakati do ene ure. Na mejnem prehodu Jelšane vozniki osebnih vozil pri izstopu iz države čakajo približno pol ure. Tovorna vozila pa pri vstopu v državo na mejnem prehodu Gruškovje čakajo eno uro.

Do 22. avgusta bosta v Ljubljani zaprti Tržaška in Aškerčeva cesta v križišču z Bleiweisovo cesto.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Popolne zapore: uvoz Obrežje Mokrice in priključek Brežice proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet. Predvidoma do nedelje, 22. 8., bosta zaprta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Ta vikend je prometni režim v okolici Citycentra Celje prilagojen, zaradi del podjetja VOC Celje na Bežigrajski in Mariborski cesti. Zaradi asfaltiranja cest bo potrebna popolna zapora Bežigrajske ceste v petek, 20. 8. 2021, popolna zapora Bežigrajske ceste in delna zapora Mariborske ceste v soboto, 21. 8. 2021 ter delna zapora Mariborske ceste v nedeljo, 22. 8. 2021.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si