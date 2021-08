Na Novi Zelandiji zaradi širjenja okužb podaljšali zaprtje države

Wellington, 20. avgusta - Zaradi širjenja okužb z novim koronavirusom na Novi Zelandiji vsaj do torka podaljšujejo ustavitev javnega življenja, je danes sporočila premierka Jacina Ardern. V državi so danes potrdili še 11 novih primerov okužbe, ki so se iz Aucklanda zdaj razširile tudi v glavno mesto Wellington, poroča nemška tiskovna agencija dpa.