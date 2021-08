V evropskih državah narašča zaskrbljenost zaradi iranskega jedrskega programa

Dunaj, 20. avgusta - Nemčija, Velika Britanija in Francija so v četrtek izrazile vse večjo zaskrbljenost zaradi možne vojaške razsežnosti iranskega jedrskega programa. Zaskrbljenost so izrazile po poročilu Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), ki ugotavlja, da je Iran razširil bogatenje urana.